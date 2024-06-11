Эксперт: трансграничные операции можно проводить и без российского аналога SWIFT

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка — российский аналог SWIFT — уже под санкциями. Поэтому очередной санкционный виток, конечно, отрубит от системы часть партнеров, но возможность проводить трансграничные финансовые платежи сохранится, заявил РИАМО основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов.

«Сама СПФС уже находится под санкциями, сейчас же речь идет, по сути, о вторичных санкциях, нацеленных на банки, использующие эту систему. Конечно, не все банки захотят находиться под риском таких санкций, и Россия потеряет часть подключенных к системе партнеров», — считает эксперт.

Тем не менее остаются системы дружественных стран, например Китая и Индии, возможность расчетов по прямым корреспондентским отношениям, подчеркнул он.

По мнению Беспалова, в целом тенденция не изменилась и санкции будут ужесточаться, но принципиально возможность проведения трансграничных финансовых операций будет сохранена.

Ранее стало известно о том, что западные страны готовят новые санкции против СПФС.