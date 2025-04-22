Эксперт Тимошенко: у Центробанка нет аргументов в пользу уменьшения ставки

На следующем заседании, которое пройдет 25 апреля, Центробанк РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21%. Хоть инфляционные ожидания и уменьшились в марте, стоимость услуг увеличивается, написал в материале для « Финам » директор департамента операций на финансовых рынках Банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Из-за майских праздников спрос на разные услуги, включая путешествия, будет оставаться высоким. Из-за этого есть проинфляционные риски. На фоне этого у Центробанка отсутствуют аргументы для уменьшения ключевой ставки.

Так будет продолжаться до тех пор, пока не появится статистика, указывающая на «заякорение» инфляционных ожиданий. При этом говорить об уменьшении ключевой ставки в первые полгода 2025 года не стоит.

Ранее сообщалось, что главу Сбера Германа Грефа не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ в размере 21%.