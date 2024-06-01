Эксперт Тихонов: РФ выполнит свою историческую миссию, несмотря на заморозки

Руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов отметил, что РФ выполнит свою историческую миссию по поставкам хлеба особо нуждающимся странам, сообщает РИА Новости.

По словам Тихонова, в нынешней неблагоприятной ситуации Россия обеспечит зерном и себя, и внешних потребителей, удастся собрать не менее 100 млн тонн.

«Мы научились давать такие показатели даже несмотря на погоду. Наши потребности — чуть больше 80 миллионов. К тому же остались нераспроданные запасы с прошлого года», — отметил он.

Эксперт уточнил, что продовольственной безопасности России ничего не угрожает.