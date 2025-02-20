Эксперт: суррогат распространяется в Турции из-за высокой цены на алкоголь

Эксперт Караджа: цены на алкоголь в Турции повысились в 60 раз за 20 лет

Стоимость алкоголя в Турции выросла в 60 раз за последние 20 лет, и не последнюю роль в этом играют налоги, сообщила РИАМО эксперт по Турции Екатерина Караджа.

«Налоги составляют 60% стоимости алкоголя в Турции, и стоимость спиртного в турецких магазинах в 2-3 раза выше, чем в России. В декабре 2024 года Турция объявила об очередном повышении налогов на напитки с содержанием алкоголя более 22%. Государство повышает налоги на алкоголь практически каждые полгода, такие налоги вносят значительный вклад в турецкий бюджет», — сказала Караджа.

По словам эксперта, излюбленный турецкий напиток — это ракы, и сегодня средняя цена на него — 1275 турецких лир за 1 литр, что в рублевом эквиваленте — более 3200 рублей. Стоимость спиртного в Турции в 2-3 раза дороже, чем в России.

«Государство, с одной стороны, снижает потребление алкоголя, ставя запредельные цены, с другой стороны, толкает часть населения к потреблению суррогатного алкоголя. После очередного повышения не все могут себе позволить покупать алкоголь в официальных магазинах», — считает эксперт.

Ранее 103 человека скончались и 230 были госпитализированы в Турции после отравления суррогатным алкоголем. Среди них местные жители, европейцы и, возможно, россияне.

«Суррогатный алкоголь продается в Турции преимущественно через интернет, неофициальные точки. Если российские туристы будут покупать алкоголь в крупных супермаркетах, специализированных магазинах или в отеле, то им ничего не грозит», — пояснила специалист.

Как она добавила, потребление алкоголя в Турции составляет 1,8 литра на душу населения. Этот показатель — один из самых низких в странах Европы, но один из самых высоких для стран Ближнего Востока. Для сравнения, данный показатель в России составляет 8 литров.

По данным TUIK, 83% жителей Турции никогда не пробовали алкоголь, 5% пробовали ранее, 12% употребляют на настоящий момент.