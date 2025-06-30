Эксперт: снижение НДС на еду сделает ее доступнее для населения

В Госдуму может быть внесен законопроект, предусматривающий уменьшение НДС на продовольственные товары до 5%. О целях этой меры рассказал эксперт Степан Алексеев, сообщает АБН24 .

Как отметил специалист, сокращение налога на основные продукты способно значительно уменьшить их конечную стоимость для покупателей. Эта инициатива также направлена на укрепление продовольственной безопасности страны.

«Снижение НДС поможет сделать продукты питания более доступными для широких слоев населения, особенно для малообеспеченных групп и пенсионеров», — заявил эксперт.

Снижение налогового бремени на товары первой необходимости может помочь сдерживанию роста цен и предотвратить их резкие колебания. Кроме того, такая мера способна мотивировать производителей и ритейлеров активнее развивать внутренний рынок, что особенно важно в контексте политики импортозамещения.

«Такой шаг помогает снизить социальное неравенство, делая базовые продукты питания более доступными для всех. Однако важно учитывать и возможные риски: снижение НДС может привести к сокращению налоговых поступлений в бюджет, что требует поиска альтернативных источников финансирования социальных программ или других государственных расходов», — пояснил спикер.

Алексеев также подчеркнул, что необходимо строго контролировать, чтобы снижение налогов привело к реальному уменьшению цен для потребителей, а не стало инструментом увеличения прибыли торговых сетей.