Эксперт Шамрай: наценка на рыбу в магазинах доходит до 200% от ее добычи

Наценка на рыбу в розничных магазинах уже сейчас может доходить до 200% от себестоимости добычи. В следующем году стоимость скумбрии, трески, пикши увеличится еще сильнее. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай.

По словам эксперта, отпускная стоимость рыбаков не сильно влияет на итоговую цену, а вот розничные сети накручивают ее до 50, 100 и даже 200%. К примеру, предприятие отпускает мороженую скумбрию по 200-250 руб., но в магазинах цена начинается уже от 400 руб.

На наценку влияют другие траты магазина — на аренду, электроэнергию, оплату труда и т. д. Разница между себестоимостью добычи и оптовыми ценами для поставщиков, которые поставляют продукцию в магазины, может составить всего 5-10%.

Сами поставщики в зависимости от трат тоже увеличивают цену, затем ее поднимают и магазины. При этом в 2026 году рыбаки ожидают повышения отпускных цен для оптовиков еще на 10-25%. То есть рыба может подорожать еще сильнее.

Шамрай считает, что стоимость скумбрии, трески, пикши может увеличиться на 10-25%.

Ранее глава Союза осетроводов Александр Новиков заявил, что за счет инфляции икра в России подорожала на 5-7%. По его словам, серьезного роста цен не наблюдается.

