Эксперт считает, что предпосылок для снижения цен на авто в России пока нет

Генеральный директор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич заявил, что динамика цен на автомобили в России будет в ближайшее время напрямую от ключевой ставки Центробанка, но предпосылок для снижения пока нет, сообщает Газета.ru .

«Стабилизацию цен на уровне декабря 2024 года уже можно назвать завуалированным снижением. Сохранение поддержек продаж марками вместо логичного и традиционного повышения цен с началом нового года само по себе стимулирует продажи», — сказал эксперт.

По его словам, за последние два месяцам дилерам удалось привести склады к текущему уровню продаж и дальнейшие отгрузки планируются только с учетом рентабельности. Скидок на авто из новых поставок ждать не стоит.

Ранее сообщалось о планах Hyundai и Kia вернуться в Россию, но им могут помешать китайские конкуренты: сегодня они доминируют на рынке.