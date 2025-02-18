Эксперт считает, что предпосылок для снижения цен на авто в России пока нет
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Генеральный директор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич заявил, что динамика цен на автомобили в России будет в ближайшее время напрямую от ключевой ставки Центробанка, но предпосылок для снижения пока нет, сообщает Газета.ru.
«Стабилизацию цен на уровне декабря 2024 года уже можно назвать завуалированным снижением. Сохранение поддержек продаж марками вместо логичного и традиционного повышения цен с началом нового года само по себе стимулирует продажи», — сказал эксперт.
По его словам, за последние два месяцам дилерам удалось привести склады к текущему уровню продаж и дальнейшие отгрузки планируются только с учетом рентабельности. Скидок на авто из новых поставок ждать не стоит.
Ранее сообщалось о планах Hyundai и Kia вернуться в Россию, но им могут помешать китайские конкуренты: сегодня они доминируют на рынке.