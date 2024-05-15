Эксперт Сазанова объяснила, почему не стоит обналичивать маткапитал

В вопросе, можно ли разрешить обналичивать часть материнского капитала, оптимальным является компромиссное решение. Суть его состоит в том, что выплаты остатков маткапитала в наличной форме должны зависеть от прожиточного минимума региона, сообщила РИАМО к. э. н., доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.

В первые три года жизни ребенка материнский капитал можно потратить на первоначальный взнос на покупку жилья или оплату ипотеки, на образование ребенка, товары и услуги для ребенка-инвалида, а также на ежемесячную выплату на ребенка (если средний доход каждого члена семьи на превышает величины двух прожиточных минимумов в регионе), напоминает эксперт.

После исполнения ребенку трех лет, материнский капитал не может быть использован на ежемесячные выплаты, но зато его можно направить на оплату всех вышеперечисленных расходов, а также на другие виды улучшения жилищных условий и на пенсию матери.

«Учитывая, что величина материнского капитала зависит от года рождения ребенка и не индексируется на темп инфляции ежегодно, целесообразно потратить его в первые годы жизни ребенка, а не через три года, когда инфляция обесценит его на 20-25% и/или жилье вырастет в цене на 30-35%», — считает Сазанова.

Очевидно, что во всех случаях, за исключением первоначального взноса на покупку жилья или оплату ипотеки, неизбежно часть средств материнского капитала останется неизрасходованными, поэтому предложение об их выплате наличными весьма разумно, полагает она.

Альтернативой для маленьких сумм является направление их на пенсию матери, но для малообеспеченных семей ценность наличных денег в настоящем гораздо выше, чем ценность небольшого увеличения пенсии матери через 25-30 лет, подчеркивает эксперт.

«В то же время подобное обналичивание значительной части материнского капитала ударит по долгосрочным интересам матери и ребенка, ведь не секрет, что люди в большинстве случаев переоценивают текущие и недооцениваю будущие потребности.

Можно предложить компромиссное решение: выплачивать в наличной форме сумму остатков материнского капитала, если она не превышает двух прожиточных минимумов региона, в котором проживает ребенок», — высказывает свое мнение Сазанова.

С целью повышение заинтересованности родителей в откладывании принятия решения о трате материнского капитала можно рекомендовать введение специальных счетов, с ежегодной индексацией на величину инфляции по итогам года. Тогда решения родителей об использовании материнского капитала будут более взвешенными и обоснованными, а стимулы к его «обналичиванию» законными и не законными путями значительно снизятся, добавляет эксперт.

Ранее стало известно, что Минтруд предложил отдавать незначительные остатки средств из маткапитала на руки.