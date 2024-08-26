Эксперт: Россия показывает феноменальную стойкость в экономике

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В ЭИСИ рассказали о дальнейшем развитии российской экономики

В Экспертном институте социальных исследований рассказали о дальнейшем развитии российской экономики в условиях санкций, пишет Газета.ру .

«Финансовый рынок России получает дополнительные конкурентные преимущества, несмотря на санкции. Российская экономика показала феноменальную стойкость», — прокомментировала итоги совещания по экономическим вопросам Виктория Карпова.

По мнению эксперта, теперь необходимо добиться стабильно высоких темпов и качества роста на будущее.

Для этого необходимо дальнейшее развитие финансового, технологического и кадрового суверенитета, инвестирование в промышленность и создание конкурентоспособного продукта, считает эксперт.

Глава государства подчеркнул, что экономический потенциал страны позитивно отразится на решении социальных задач, указано в публикации.

Ранее главы российских военных подразделений доложили президенту Владимиру Путину об обстановке в Курской области.