Эксперт: Россия показывает феноменальную стойкость в экономике
В Экспертном институте социальных исследований рассказали о дальнейшем развитии российской экономики в условиях санкций, пишет Газета.ру.
«Финансовый рынок России получает дополнительные конкурентные преимущества, несмотря на санкции. Российская экономика показала феноменальную стойкость», — прокомментировала итоги совещания по экономическим вопросам Виктория Карпова.
По мнению эксперта, теперь необходимо добиться стабильно высоких темпов и качества роста на будущее.
Для этого необходимо дальнейшее развитие финансового, технологического и кадрового суверенитета, инвестирование в промышленность и создание конкурентоспособного продукта, считает эксперт.
Глава государства подчеркнул, что экономический потенциал страны позитивно отразится на решении социальных задач, указано в публикации.
Ранее главы российских военных подразделений доложили президенту Владимиру Путину об обстановке в Курской области.