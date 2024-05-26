Эксперт Рокотянская: цены на газ в ЕС могут понизиться до 360-370 долларов

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская считает, что биржевые цены на голубое топливо в Европе после прохождения впервые с конца 2023 года порога в 400 долларов могут уменьшиться до 360-370 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает РИА Новости .

На этой неделе цены на газ в ЕС по индексу TTF впервые за пять месяцев этого года превысили 400 долларов за 1 тыс. кубометров.

«Техническая картина указывает на высокую вероятность коррекции в активе. Вероятная ее цель — 360-370 долларов за тысячу кубометров», — сказала Рокотянская.

Она добавила, что затем возможно продолжение роста стоимости газа.

Эксперт напомнила, что летом 2023 года были и более серьезные всплески роста стоимости голубого топлива, до свыше 500 долларов.

По мнению специалиста, на рост цен влияют некоторые факторы. Так, в странах нужно наполнить подземные газохранилища, хотя сейчас их заполнены на 47%. Также австрийская OMV заявила о риске по решению суда невыплаты «Газпром экспорту» за его газ, что может повлечь прекращение поставок топлива в страну.

Кроме того, на этой неделе были перебои в добыче газа в Норвегии, являющейся одним из ключевых поставщиков этого ресурса на европейском рынке. Еще часть газа поступает в ЕС через Украину, при этом там опасаются, что поставки могут прерваться из-за конфликта с РФ.