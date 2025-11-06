Эксперт рассказала, почему операторы связи вынуждены поднять цены в 2026 году

Анализ последних данных от Telecom Daily указывает на грядущие перемены в российском телекоммуникационном секторе. Почти все отечественные провайдеры телекоммуникационных услуг планируют скорректировать стоимость тарифных планов в 2026 году. Преподаватель Российского экономического университета имени Плеханова и эксперт в экономической сфере Юлия Шайхразеева рассказала, что подобное решение обусловлено комплексом причин, среди которых увеличение издержек на закупку оборудования и трансформация потребительских привычек, сообщает RuNews24.ru .

Подавляющее большинство (96%) российских телекоммуникационных компаний намерены поднять цены на свои сервисы. Наиболее ощутимый рост тарифов прогнозируется для объединенных пакетов услуг, включающих сотовую связь и широкополосный доступ в интернет. Около половины (48%) поставщиков хотят увеличить расценки на 5-10%, а 16% компаний планируют поднять тарифы более чем на 10%.

По мнению Юлии Шайхразеевой, одной из ключевых причин является стабильное увеличение расходов на оборудование и электричество. Новейшие технологии требуют существенных инвестиций, поэтому провайдерам необходимо компенсировать эти затраты посредством повышения стоимости услуг.

Также совершенствование сетевой инфраструктуры требует значительных капиталовложений. Особую актуальность это приобретает в связи с внедрением передовых стандартов связи, таких как 5G, требующих от операторов существенных финансовых ресурсов.

Шайхразеева акцентировала внимание на том, что изменение потребительских предпочтений после введения ограничений на использование зарубежных мессенджеров для звонков также оказывает влияние. В связи с расширением применения мобильных приложений для коммуникаций операторы пересматривают свои бизнес-стратегии и вносят изменения в тарифные планы.

Ранее сообщалось, что требование о маркировке исходящих звонков может ударить по бизнесу.

