Требование о маркировке исходящих звонков может ударить по бизнесу

Аналитик Бойко: затраты бизнеса на связь увеличатся на 0,3 руб за один звонок

В 2026 году подавляющее большинство российских операторов связи планируют скорректировать тарифы в сторону увеличения. По оценке аналитика Алексея Бойко, в том числе и внедрение меры о маркировке звонков может увеличить затраты бизнеса в среднем на 0,3 рубля за один звонок, что станет ощутимым бременем для компаний, активно использующих телефонную связь, сообщает «Царьград» .

Согласно исследованию Telecom Daily среди 70 владельцев и руководителей телекоммуникационных компаний, 96% операторов намерены увеличить стоимость таких сервисов, как мобильная связь, интернет, платное телевидение и телефонная связь. При этом 48% респондентов рассматривают возможность повышения цен в диапазоне 5-10%, а 16% прогнозируют рост, превышающий 10%.

Эксперты прогнозируют наиболее значительный рост тарифов в 2026 году на комбинированные услуги, включающие, например, мобильную связь и домашний интернет. В эту же категорию входят аренда защищенных каналов для корпоративных клиентов и сервисы безопасного доступа к внутренним ресурсам компаний.

С начала сентября 2025 года в России вступили в силу новые требования по обязательной маркировке исходящих звонков от организаций. По оценке аналитика Алексея Бойко, внедрение этой меры может увеличить затраты бизнеса в среднем на 0,3 рубля за один звонок, что станет ощутимым бременем для компаний, активно использующих телефонную связь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.