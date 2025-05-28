Эксперт рассказал, почему пора снимать деньги с накопительных счетов

Он заметил, что ставки по накопительным счетам ниже, чем по вкладам, и при этом они снижаются быстрее.

Эксперт посоветовал переложить деньги на депозит с фиксированной доходностью — пока еще есть предложения на полгода-год в диапазоне 15-20%.

По его словам, также можно обратить внимание на рынок облигаций.

Сейчас выгодно приобретать длинные гособлигации, которые начнут дорожать по мере снижения ключевой ставки. Можно также приобрести паи биржевых фондов денежного рынка, считает эксперт.

Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках достигла 19,52% во II декаде мая. В начале месяца она была на уровне 19,60%, следует из данных на сайте ЦБ.

Между тем в III декаде апреля средняя максимальная ставка оставляла 19,79%. Во II декаде она была еще больше — 20,04%. Таким образом, тенденция к снижению продолжилась в мае.