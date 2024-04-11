Эксперт рассказал о ближайшем будущем рубля по отношению к доллару и евро

Эксперт Диашов: ожидается ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро

В мае–июне 2024 года ожидается ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро, сообщил РИАМО председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

«Диапазон прогнозируется в районе 91–95 рублей за доллар по данным ПСБ. Альфа-инвестиции озвучивают курс в ближайшие четыре месяца в районе 98 рублей за доллар», — рассказал эксперт.

По его словам, дать прогноз по курсу евро на ближайшее время проблематично. Он зависит от внутренней ситуации в России, а также от положения дел на мировых биржах.

Ранее советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров сообщил, что совокупность нескольких факторов спровоцировала ослабление российской валюты в первой декаде апреля. Однако тренд может перемениться во второй половине месяца.