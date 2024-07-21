Эксперт рассказал, как странам снизить зависимость от нефтяного экспорта

Директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян заявил, что на фоне энергоперехода мировые страны могут снизить зависимость от нефтяного экспорта с помощью диверсификации экономик, как это делает Россия, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что государствам необходимо резервировать доходы от продажи энергоресурсов в спецфондах на «черный» день, а затем вкладывать деньги в развитие инфраструктуры и создание условий для инвестиций в новые отрасли.

Аналитик отметил, что при благоприятном для нефтяных стран сценарии высокий спрос на черное золото сохранится в ближайшие 10-20 и более лет. Однако возможен вариант с постепенным снижением спроса.

Амирагян добавил, что в будущем из-за энергоперехода и падения спроса доходы нефтяных стран значительно сократятся. Особенно сильно это ударит по нефтяным странам со средним и низким уровнем доходов.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила, что в настоящее время из-за ряда факторов в России сложилась ситуация, напоминающая топливный кризис лета 2023 года. Уже 20 торговых сессий подряд все виды нефтепродуктов растут в цене.