Эксперт рассказал, как подорожает хлеб в России

Существенного увеличения стоимости хлеба в ближайшее время не произойдет, подорожание возможно только в рамках инфляции, сообщил РИАМО сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

По словам эксперта, для анализа изменения цен были отобраны наиболее популярные среди россиян виды пшеничного, ржаного и ржано-пшеничного хлеба разных производителей. Их стоимость была проанализирована в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России.

На данный момент буханка хлеба массой 300 — 600 граммов стоит в среднем 61,3 рубля. Согласно данным, предоставленным сервисом мониторинга цен «Ценозавр», цена на продукт находится в пределах от 16,89 рубля до 139,99 рубля. С начала года хлеб подорожал на 5,2%.

«Ключевым фактором, который в данный момент влияет на стоимость хлеба, являются затраты на логистику. Стоимость доставки может составлять до 20-30% себестоимости продукта, транспортные расходы растут куда большими темпами, чем цена сырья для выпечки хлеба. Стоит отметить, что в конце прошлого года существенно подорожала мука, в этом году цена продолжила расти, хоть и незначительно, подорожание составило 2%, что также отражается на конечной стоимости продукта», — говорит Калугин.

По его мнению, существенного подорожания хлеба в ближайшие месяцы ожидать не стоит, ценовая ситуация будет оставаться стабильной. Подорожание будет происходить примерно в рамках инфляции, то есть рост цен будет незначительным.