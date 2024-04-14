Эксперт прокомментировал влияние ударов по Израилю на курс рубля

Финансовый аналитик Сергей Дроздов отметил, что курс рубля в понедельник, 15 апреля, будет стабильным, несмотря на конфликт между Ираном и Израилем, сообщает РИА Новости .

По словам эксперта, внутренняя повестка сейчас спокойна для котировок пары рубль-доллар, а цены на нефть могут увеличится за это время, пока неизвестно, на сколько.

«Россияне в воскресенье могут спать спокойно». Сергей Дроздов Финансовый аналитик

Также Дроздов добавил, что рубль будет стабильным в такой же ситуации, как и когда был конфликт между Израилем и Палестиной осенью прошлого года.

Курс рубля на 15 апреля прогнозируется в районе максимума — 93,6 рубля.

Ранее политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли отметил, что НАТО поддерживает Израиль в совершении геноцида. По словам эксперта, если Иран продолжит атаки и они будут успешными, то Израиль может начать применять ядерное оружие.