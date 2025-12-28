Эксперт прогнозирует потери десятков тысяч рабочих мест

Немецкая тяжелая промышленность в 2026 году столкнется с массовыми сокращениями рабочих мест, сообщает RT .

Как заявил генеральный директор отраслевой ассоциации Gesamtmetall Оливер Зандер, компании уже теряют почти 10 тысяч рабочих мест ежемесячно из-за чрезмерно высоких производственных затрат, включая налоги, расходы на энергию и рабочую силу.

По его словам, производство в Германии перестало быть прибыльным для многих предприятий, а занятость в отрасли непрерывно снижается уже 21 месяц подряд без перспектив на улучшение в следующем году.

Ранее Volkswagen впервые за 88 лет остановил производство на своем заводе в Германии.

