Эксперт прогнозирует потери десятков тысяч рабочих мест

Gesamtmetall: промышленность ФРГ теряет в месяц 10 тысяч рабочих мест
Немецкая тяжелая промышленность в 2026 году столкнется с массовыми сокращениями рабочих мест, сообщает RT.
Как заявил генеральный директор отраслевой ассоциации Gesamtmetall Оливер Зандер, компании уже теряют почти 10 тысяч рабочих мест ежемесячно из-за чрезмерно высоких производственных затрат, включая налоги, расходы на энергию и рабочую силу.
По его словам, производство в Германии перестало быть прибыльным для многих предприятий, а занятость в отрасли непрерывно снижается уже 21 месяц подряд без перспектив на улучшение в следующем году.
Ранее Volkswagen впервые за 88 лет остановил производство на своем заводе в Германии.
