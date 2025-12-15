Volkswagen впервые за почти 90 лет закроет один из своих заводов в ФРГ

Автомобильный концерн Volkswagen 16 декабря впервые за 88 лет закроет завод в Дрездене (Германия), сообщает Mash .

Его открыли в 2002 году, на пике он выпускал до 200 тыс. автомобилей ежегодно.

Завод закроют в рамках программы сокращения 35 тыс. сотрудников. Их увольняют из-за экономического и энергетического кризиса.

ФРГ осталась без дешевых ресурсов, также страна потеряла конкурентоспособность и получила дополнительные пошлины США. Спрос на электрокары Volkswagen оказался ниже ожиданий, не оправдал вложенные в их разработку средства. Кроме того, автоконцерн должен тратить допсредства на модернизацию двигателей внутреннего сгорания.

Из-за указанных причин бюджет Volkswagen на ближайшие годы урезали на миллиарды евро.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.