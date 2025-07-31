Эксперт пояснил, почему никто из россиян не вышел на пенсию по старости в 2025 г

Граждане РФ не выходят на пенсию в 2025 г из-за увеличения пенсионного возраста

Жители РФ не отправятся на пенсию по старости в 2025 году, потому что в стране постепенно растет пенсионный возраст. С 2019 по 2022 год его увеличивали на полгода, поэтому россияне выходили на пенсию ежегодно, рассказал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом сообщает РИА Новости .

С 2023 по 2028 год пенсионный возраст каждые 12 месяцев увеличивается на один год. По этой причине на пенсию граждане уходили в 2024 году, а также отправятся в 2026 и 2028 годах. Речь идет о женщинах 1966–1968 годов рождения и мужчинах 1961–1963 годов рождения.

Переходный период на новый пенсионный возраст в РФ будет идти с 2019 по 2028 год. Следующими на пенсию отправятся в 2026 году женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в России будет перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Это затронет россиян, которые были официально трудоустроены в 2024 году.