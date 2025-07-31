В 1 августа некоторым россиянам увеличат пенсию

В первую очередь это касается россиян, которые работали в 2024 году и за которых работодатель платил страховые взносы в пенсионную систему.

Отмечается, что выплаты будут увеличены автоматически, исходя из той суммы, которая поступила в прошлом году в пенсионную систему. Размер прибавки будет зависеть от периода, который человек работал в прошлом году и от суммы взносов.

Кроме того, членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии.

Напомним, что индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — базовый показатель, влияющий на размер социального обеспечения граждан в старости. Он складывается из суммы пенсионных баллов, которые начисляются человеку за каждый отработанный год. Размер будущей пенсии на основе ИПК и трудового стажа рассчитывает СФР.

Стоит напомнить, что СФР ежегодно 1 августа пересчитывает выплаты работающим пенсионерам с учетом таких баллов. Размер повышения определяется индивидуально в отношении каждого работающего пенсионера. Он зависит от трудового стажа и размера заработной платы. СФР делает такой перерасчет в беззаявительном порядке по данным, которые он получил от работодателей.