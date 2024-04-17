Эксперт Поярков усомнился в том, что вона обогнала доллар по торгам на криптобиржах

Данные аналитической компании Kaiko о том, что южнокорейская вона обогнала доллар по популярности на криптовалютных биржах, не внушают доверия, заявил РИАМО член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, совладелец первого профессионального агентства по оценке цифровых активов DigRate Арсений Поярков.

Ранее информагентство Bloomberg сообщило, что в первом квартале 2024 года объем торгов на криптовалютных биржах в паре к южнокорейской воне составил 456 млрд долларов, а в паре с американской валютой — 445 млрд долларов.

По словам эксперта, популярность и доля корейской валюты в международных расчетах несопоставимо мала по сравнению с американским долларом, и это касается в том числе операций с криптовалютами. Поэтому данные о большой популярности воны на криптобиржах весьма сомнительны.

«В долгосрочной перспективе не вижу причин для снижения доли доллара в торгах на криптобиржах», — считает Поярков.