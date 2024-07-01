Эксперт Поярков: создание криптофонда для бизнеса не поможет обойти санкции

Создание фонда криптовалют для облегчения международных расчетов России с другими странами не поможет обойти санкции, поскольку все популярные на сегодняшний день блокчейны достаточно прозрачны и легко прослеживаются американскими спецслужбами, сообщил РИАМО член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, совладелец первого профессионального агентства по оценке цифровых активов DigRate Арсений Поярков

Ранее управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Лисицын рассказал, что ассоциацией прорабатывается идея создания фонда криптовалют, добытых в РФ, для решения проблемы с трансграничными платежами в условиях нарастающего санкционного давления со стороны Запада.

Эксперт отметил, что как только в США выяснится, что криптовалюта имеет какое-то отношение к России, у контрагентов возникнут серьезные сложности.

«Если в случае с банковскими операциями происходит лишь блокировка переводов, то за расчеты в криптовалюте с российским бизнесом США начнут административное или даже уголовное преследование в отношении контрагентов, поскольку просто заблокировать такие переводы невозможно. Поэтому желающих подвергать себя таким рискам, по всей видимости, не найдется. Тем более что речь идет о крупных суммах», — объяснил Поярков.

Он также добавил, что США могут легко ввести санкции против отдельных криптобирж.

«Пример уже есть. Все мы знаем, что руководителя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюремного заключения в США за отмывание денег и нарушение санкций. И это еще не самое суровое наказание», — напомнил специалист.