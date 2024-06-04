Эксперт Поярков объяснил, почему майнинг в России не облагается налогом

Майнинг криптовалют как таковой сейчас в России не облагается налогом, поскольку в законодательном поле нет такого термина. Непонятно, как считать налогооблагаемую базу, учитывая, что доход в криптовалюте невозможно посчитать по курсу ЦБ РФ, сообщил РИАМО член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, совладелец первого профессионального агентства по оценке цифровых активов DigRate Арсений Поярков.

Ранее стало известно, что Минфин России поддерживает присвоение майнингу кода Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

«Минфин хочет получить еще один источник налогов в казну. Речь идет о том, чтобы привести майнинг де-юре в соответствие с законодательными нормами и кодификацией производства. Сейчас майнинг формально приравнен к производству, но как отдельный вид экономической деятельности не существует, хотя майнить в России можно», — заявил Поярков.

По его словам, майнинговые фермы обычно работают под видом дата-центров, хотя на самом деле таковыми не являются. Деятельность дата-центров тоже никак не зарегистрирована, так что они функционируют в «серой» зоне, отметил эксперт.

«Если же майнинговые фермы находятся при крупных заводах, то они регистрируют деятельность под производство компании», — добавил Поярков.