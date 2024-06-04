В России готовы присвоить майнингу официальный статус

сегодня в 04:02

ОКВЭД присвается бизнесу при регистрации. Код указывает на занятие объекта предпринимательской деятельности.

Перед «экономической легализацией» необходимо принять закон о регулировании добычи криптовалют, сказал в интервью изданию замдиректора департамента финансовой политики министерства Осман Кабалоев.

Так организации по добыче криптовалют смогут выйти из серой зоны, указано в материале.