В России готовы присвоить майнингу официальный статус
Российский Минфин подыскивает майнингу экономический классификатор
Российский Минфин готов присвоить майнингу экономический классификатор, пишут «Известия».
ОКВЭД присвается бизнесу при регистрации. Код указывает на занятие объекта предпринимательской деятельности.
Перед «экономической легализацией» необходимо принять закон о регулировании добычи криптовалют, сказал в интервью изданию замдиректора департамента финансовой политики министерства Осман Кабалоев.
Так организации по добыче криптовалют смогут выйти из серой зоны, указано в материале.