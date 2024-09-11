Эксперт ответил, останутся ли в России бумажные деньги

В «Гознаке» рассказали, что к завершению этого десятилетия в России может возникнуть необходимость обсудить сохранение наличных средств в обороте. Экономист Александр Скоробогатов высказал свое мнение касательно будущего бумажных денег. Он считает, что те не исчезнут полностью, сообщает АБН24 .

В настоящее время в России только 10% финансовых операций совершается с использованием наличных, в то время как подавляющие 90% транзакций выполняются безналичным способом. Эксперт считает, что данная тенденция продолжится, однако полного отказа от наличных денег, по его мнению, не произойдет.

Скоробогатов отметил, что расчеты между компаниями, где фигурируют большие суммы, и раньше осуществлялись преимущественно в безналичной форме.

Основной недостаток наличных средств, с точки зрения государства, заключается в значительных затратах на их обслуживание. Изготовление, транспортировка, хранение, обновление и повторный выпуск банкнот и монет требуют существенных финансовых ресурсов. Кроме того, уменьшение доли наличных в обороте ведет к увеличению расходов для банковской системы на их обслуживание. Цифровые и безналичные платежи же делают более прозрачным осуществление денежных операций компаниями, включая процесс уплаты налогов.

Некоторые люди продолжат активно использовать наличные деньги и в будущем. Хотя, по словам эксперта, процент таких граждан может быть незначительным, но для них использование наличных купюр останется единственным доступным вариантом. Особенно это касается жителей отдаленных населенных пунктов, где отсутствует доступ к интернету, а также россиян, которые по различным причинам не могут пользоваться электронными устройствами и следить за состоянием своих безналичных счетов, объяснил экономист.

По мнению Скоробогатова, более вероятное развитие событий — это поэтапное уменьшение доли наличных средств в обороте, при этом бумажные деньги сохранятся как альтернативный способ расчетов.