Эксперт оценил выгоду от покупки пенсионных баллов в 2025 году

Стоимость одного пенсионного балла подорожала. Так, купить недостающие баллы в текущем году можно будет за 59 241,6 рубля за штуку, в 2024 году стоимость была 50 798,88 рубля. Такое приобретение можно назвать выгодным, если нужно совсем немного баллов, сообщил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

«Максимально можно будет приобрести за деньги только ограниченное количество баллов — до 8. Стоит ли оно того — большой вопрос. Покупка максимального числа баллов в 2025 году — 473 932,8 рубля — прибавит к пенсии чуть более 1 тыс. рублей», — объяснил эксперт.

Практика приобретения пенсионных баллов за деньги, кроме россиян предпенсионного возраста, распространяется на самозанятых, не трудоустроенных официально. Это добровольно и для тех, кого волнует размер будущей пенсии, отметил Расторгуев.

По его мнению, есть и еще одна проблема — техническая.

«Система выглядит непрозрачной и громоздкой. Гражданам с введением новшеств все труднее отслеживать и контролировать размер пенсии (вынужденные сокращения на предприятиях, отправка в простой, выплата „в конвертах“). Бывают случаи, когда гражданину пересчитывают баллы не в его пользу („исчезают“ баллы, годы службы по вине тех же работодателей), и приходится собирать документы и отстаивать правоту в суде», — рассказал эксперт.