Эксперт оценил возможность повышения МРОТ с 2025 года

Увеличение МРОТ до 30 тыс. рублей с 1 января 2025 года действительно повысило бы уровень жизни для многих граждан, особенно тех, кто работает на минимальную зарплату, сообщил РИАМО руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, это могло бы стать мерой социальной поддержки населения, особенно в условиях экономической нестабильности. А увеличение доходов граждан, в свою очередь, могло бы стимулировать рост потребительского спроса, что положительно повлияло бы на экономику.

Однако повышение МРОТ потребует дополнительных расходов из бюджета, что может быть затруднительно в условиях ограниченных ресурсов, отметил эксперт. Некоторые работодатели могут столкнуться с трудностями в выплате такой зарплаты, что приведет к сокращениям или отказу от найма новых сотрудников.

Кроме того, повышение МРОТ может спровоцировать инфляцию, что сведет на нет положительный эффект от увеличения зарплаты, заявил Деев.

«Экономическая ситуация в России, включая уровень инфляции, динамику цен, рост ВВП и другие факторы, могут значительно повлиять на реализуемость такой инициативы. Поэтому сейчас сложно сказать, насколько реальна инициатива увеличить МРОТ до 30 тыс. рублей с 1 января 2025 года», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно об инициативе депутатов ЛДПР о повышении МРОТ в России до 30 тыс. рублей в месяц с 1 января 2025 года.