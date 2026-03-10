Эксперт оценил влияние падения нефтяных котировок на российский топливный рынок

Мировой нефтяной рынок отреагировал снижением котировок примерно на 10% на высказывания американского президента Дональда Трампа относительно иранского конфликта и потенциальных рисков для транспортировки энергоносителей через Ормузский пролив. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков проанализировал, каким образом текущая ситуация на международных площадках может повлиять на то, сколько россияне будут платить за бензин на заправках, сообщает АБН24 .

Рынок отреагировал не на угрозы Вашингтона нанести по Ирану удар в 20 раз мощнее в случае попытки блокировки нефтяных поставок через Ормузский пролив. Трейдеры обратили внимание на совершенно другие заявления американских властей, отметил эксперт.

Участники торгов сосредоточились на информации о возможном скором завершении военной операции. Также инвесторы позитивно восприняли более мягкие формулировки официальных лиц и обсуждение мер по стабилизации нефтяного сектора. Особое внимание привлекли планы стран Большой семерки по совместному использованию стратегических нефтяных резервов. Кроме того, упоминалась координация с Международным энергетическим агентством.

Эксперт считает, что инвесторы расценили эти шаги как подтверждение возможности быстрого наращивания предложения нефти на мировом рынке в случае необходимости.

Юшков отметил, что резкое падение стоимости нефти в краткосрочной перспективе произошло из-за двух основных причин: надежд на скорое ослабление напряженной ситуации и вероятности появления дополнительных объемов нефти на рынке. По его словам, рынок, скорее всего, продолжит испытывать колебания. Стоимость может снова подскочить вверх, пока не наладится полноценное морское сообщение через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для транспортировки большой части мировой нефти. Эксперт добавил, что пока ситуация вокруг этого транспортного пути остается неясной с геополитической точки зрения, стоимость нефти будет держаться на повышенном уровне с возможностью дальнейшего роста.

«Для России подобная ситуация в целом означает дополнительный доход: чем выше мировые цены на нефть, тем больше средств получают как нефтяные компании, так и государственный бюджет. В то же время для российских автомобилистов это может иметь и обратный, сдерживающий эффект на внутренние цены на топливо. Когда мировые цены на нефть растут, у компаний снижается стимул компенсировать недополученную экспортную выручку за счет повышения цен на внутреннем рынке, как это происходило в периоды низких мировых цен», — сказал Юшков.

