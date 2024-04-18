Эксперт: открытие промышленных объектов положительно влияет на экономику Москвы

Порядка 16 промышленных объектов в 7 округах столицы будут построены инвесторами по городской программе создания рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Трудоустроиться на предприятия смогут больше 16 тыс. человек.

Так, в районе Савелки (ЗелАО) появится строительное производство, а в Очакове-Матвеевском (ЗАО) – первый в столице технопарк в сфере пищевой промышленности. Промышленный технопарк построят и в Марьиной Роще (СВАО), а в Покровском-Стрешневе (СЗАО) откроют производство товарного и архитектурного бетона, а также изделий из него.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в Москве с 2020 года. По прогнозу, суммарные инвестиции по ней превысят 1,4 трлн рублей.

«На наш взгляд, открытие новых промышленных объектов положительно отразится на экономике региона в целом. Есть целый ряд плюсов, которые мы хотели бы выделить. Так, производство продукции будет прямо в городе, что упростит логистику продукта для местных покупателей и дистрибьюторов. Такое расположение производств сделает цену товара существенно ниже, а сам товар более конкурентоспособным. Такие тенденции способствуют снижению затрат на ведение предприн_имательской деятельности в городе и улучшению хозяйственных связей», – сказал управляющий партнер юрфирмы BBNP, член московского отделения «Деловой России» Максим Барашев.

По его словам, дополнительные рабочие места в городе помогут сократить общий уровень безработицы по региону. Это даст возможность не только улучшить финансовое положение граждан, но и получить дополнительные налоговые отчисления в бюджет.