Эксперт объяснила, почему упал импорт турецких товаров в РФ

Эксперт Караджа: импорт из Турции упал из-за трудностей с платежами и цен

Трудности с платежами в Турцию и высокие цены на товары из-за инфляции в стране стали основными причинами падения импорта в РФ, сообщила РИАМО топ-менеджер и эксперт по Турции Екатерина Караджа.

По данным Турецкого института статистики, товарооборот между Россией и Турцией в 2024 году достиг уровня 52,6 млрд долларов и снизился на 7% по сравнению с 2023 годом. При этом если ввоз товаров из РФ сократился на 3% и составил 44 млрд долларов, то импорт турецких товаров уменьшился на 21% до 8,6 млрд долларов.

Как уточнила эксперт, импорт турецкой одежды, которая стала уже привычной россиянам из-за высокого качества и собиралась занять место западных брендов, упал вдвое.

«В начале 2024 года активно обсуждались поставки яиц из Турции. Однако до прилавков во многих регионах скандальные „яйца (президента Турции Реджепа — ред.) Эрдогана“ так и не дошли. Похожая ситуация сложилась со сливочным маслом. Турция должна была спасти Россию от дефицита сливочного масла, но на прилавках его так и не увидели», — добавила собседеница.

По ее словам, снизился и импорт апельсинов, мандаринов и лимонов, хотя цитрусовые из Турции — все еще частый гость в российских магазинах.

Екатерина Караджа напомнила, что на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана обсуждался рост товарооборота до 100 млрд долларов, при этом страны будут прикладывать усилия для налаживания экономического сотрудничества.

«Если администрация (президента США Дональда — ред.) Трампа снизит санкционное давление на Турцию, то в 2025 году ожидается рост торговли между странами. Как только ситуация с банковскими переводами стабилизируется, то отгрузки из Турции пойдут более активно», — считает специалист.

Как добавила топ-менеджер, инфляция в Турции замедляется, ЦБ ведет политику по снижению ключевой ставки, поэтому страна уже не будет пугать россиян высокими ценами.

По мнению эксперта, прогноз по развитию экономических отношений с Турцией положительный.

Она пояснила, что падение импорта произошло только в сравнении с высокой базой 2022–2023 годов. Импорт 2024 года на 48% выше аналогичного показателя в 2021 году и на 106% выше допандемийного 2019 года.