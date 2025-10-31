Эксперт объяснил, в какой отрасли предпринимателям легко выйти на международную арену

Рынок органических продуктов питания в странах БРИКС представляет значительные возможности для российских производителей. Несмотря на ряд трудностей, связанных с сертификацией и логистикой, перспективы роста остаются высокими. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

Международный рынок органических продуктов сегодня демонстрирует высокие темпы роста и привлекает внимание многих инвесторов. Согласно данным Euromonitor International, ежегодный прирост объема рынка органических продуктов достигается 10%, причем основными драйверами выступают растущие требования потребителей к здоровому образу жизни и экологии.

Основными потребителями органической продукции являются жители крупных городов, которые ведут здоровый образ жизни и осознанно выбирают себя и правильные продукты питания. В подавляющем большинстве тенденция на ЗОЖ и правильное питание сформирована у молодежи.

Эксперт отметил, что, по состоянию на 2025 год, объем органических продуктов в странах БРИКС оценивается примерно в 80 миллиардов долларов.

«Основные виды продукции, экспортируемые Россией в страны БРИКС, являются пшеница, рожь, рапс, подсолнечник, фрукты и овощи. Для успешного выхода на рынки стран БРИКС российские производители сталкиваются с необходимостью соответствия международным стандартам качества и сертификации (например, ISO). Важным фактором является внедрение системы экологического мониторинга и контроль качества продукции на всех этапах производства», - сказал Маликов.