Эксперт объяснил рост цен в магазинах перед праздниками

Экономический аналитик Артем Вороненков рассказал, что рост цен в магазинах перед новогодними праздниками связан с особенностями спроса и действиями ритейлеров, сообщает АБН24 .

В декабре, накануне новогодних праздников, покупатели традиционно сталкиваются с повышением цен на товары. Экономический аналитик Артем Вороненков отметил, что этот процесс не является случайным, а связан с просчитанными действиями участников рынка.

«Сезонный ценовой рост — это не столько стихийный процесс, сколько результат просчитанных действий рыночных игроков. Ключевую роль играет ценовая эластичность спроса. На товары, которые потребители считают обязательными для праздника, спрос малоэластичен», — пояснил Вороненков.

Эксперт добавил, что даже при заметном подорожании люди продолжают покупать праздничные товары, и ритейлеры учитывают это при формировании цен. В то же время, по словам Вороненкова, в последние годы часть покупателей стала приобретать необходимые продукты заранее или выбирать более доступные аналоги, чтобы избежать «праздничных наценок».