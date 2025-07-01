Эксперт объяснил, почему налоговая усиливает контроль за банковскими переводами

С июля 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России начинает по-новому отслеживать денежные переводы граждан. Финансовый аналитик с ученой степенью в экономике Михаил Беляев объяснил, почему прежние механизмы решили поменять и как это связано с уплатой налогов населением.

С 1 июля ФНС получила расширенные права по контролю за операциями по банковским счетам. Налоговики теперь смогут запрашивать разъяснения и начислять дополнительные налоги в случаях, когда переводы выглядят как незадекларированный доход. Под особое внимание попадут деньги за сдачу квартир, неофициальные зарплаты, оплата товаров и услуг без регистрации самозанятости, а также систематические крупные поступления от разных людей.

С середины лета Росфинмониторинг сможет временно приостанавливать денежные переводы на карты физических лиц без решения суда на срок до 10 дней. При подтверждении подозрений правоохранительными органами блокировка может продлиться до 30 дней.

«Это нововведение попало в точку, потому что ФНС с помощью банков и отслеживания денежных потоков понимает, какие потоки оперируют и крутятся в так называемой серой, полулегальной, а то и нелегальной зоне нашей экономики. Изменения касаются и всяких мошеннических схем, переводов и отмывания денег. Соответственно, тут один шаг до терроризма. Так что отслеживание вот таких вот денежных потоков — это просто непременная забота наших правоохранительных органов для того, чтобы обеспечить в стране нормальное существование и безопасную жизнь граждан», — заявил Беляев в эфире радио Sputnik.

При этом обычным законопослушным людям не стоит беспокоиться о возможной блокировке их переводов. По словам экономиста, регулярные денежные переводы между родственниками, например, помощь родителям или детям, не привлекут внимание налоговой службы.

Беляев посоветовал добавлять пояснения к денежным переводам, например, указывать, что это подарок или другая причина. По его словам, такие комментарии помогают избежать блокировки средств и вопросов со стороны контролирующих органов, поскольку делают перевод обоснованным и понятным.