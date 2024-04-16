Эксперт объяснил, почему Япония хочет участвовать в нефтегазовых проектах России

В логике японцев в части сохранения своего участия в российских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» превалируют три важнейших фактора, сообщил РИАМО руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский.

Ранее стало известно, что Япония решила сохранить доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», считая их важными для энергобезопасности страны.

Первая причина — это безопасность. Япония — крупнейший импортер сжиженного природного газа. На долю Страны восходящего солнца приходится почти 9% всего потребляемого СПГ в мире. И зависимость от Ближнего Востока в части поставок СПГ, особенно в текущей ситуации, очень напрягает Японию, считает эксперт.

«Во-вторых, японцы очень прагматичны и понимают, что рано или поздно санкции с России будут сняты. Выйти из бизнеса просто, а вот вернуться будет проблематично», — говорит он.

В-третьих, бизнес для японских компаний на Сахалине (компании Mitsui и Mitsubishi владеют в «Сахалине-2» 12, 5 и 10% соответственно) является прибыльным и перспективным. Корпорации в Японии имеют достаточную степень независимости, объясняет Переславский.

«В целом я считаю эту новость позитивной. Япония — высокотехнологичная страна, и сотрудничество с ней России пойдет только на пользу», — резюмирует эксперт.