Эксперт назвал точную причину, по которой цены на кофе перестанут расти

Основные страны-производители кофе, такие как Вьетнам и Бразилия, часто становятся объектом внимания при объяснении постоянного увеличения стоимости на кофейные бобы, которое связывают с природными бедствиями. Однако цены растут не только из-за природных катаклизмов, но и из-за спроса. Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия считает, что цены перестанут расти, когда упадет спрос, пишет kp.ru .

«Сейчас цены на кофе как бы нащупывают новую реальность. Во-первых, на этот процесс влияет глобальная инфляция: за последние 20 лет покупательная способность доллара упала более чем на 80%. А цены долгие годы стояли на месте — в 2015–2017 годах стоимость кофе на биржах была даже ниже себестоимости производства во многих странах — это делало его выращивание невыгодным. А во-вторых, кофе становится все более популярным напитком», — пояснил эксперт.

По мнению Чантурия, цены на кофе и дальше будут расти, пока есть спрос на этот продукт. На фоне того, что кофе набирает популярность в мире, а спрос пока не удовлетворен полностью, цены будут увеличиваться.

Ранее сообщалось, что продавцы кофе перестали покупать кофейные бобы из-за слишком высоких цен на сырье. Из-за этого производство практически встало.