Эксперт назвал сумму вклада для получения дохода размером с зарплату
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Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин рассказал, какой нужно сделать вклад, чтобы иметь ежемесячный доход размером как средняя зарплата, сообщает «Прайм».
Для получения достойного пассивного дохода каждый месяц нужно иметь вклад размером от 6,5 млн рублей. На начало года средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банков РФ составляла 18,6%, средний размер зарплаты — 88 981-89 646 тыс. рублей.
Получение процентного дохода в таком размере возможно при размещении вклада 6,43–6,48 млн рублей (при ставке НДФЛ 13%) или 6,55–6,60 млн рублей (при ставке 15%). Расчет актуален, если в этом году ЦБ не повысит ключевую ставку. Алутин подчеркнул, что нынешнее время самое удачное для размещения сбережений на долгий срок.
Ранее руководитель продукта «Вклады» в сервисе «Сравни» Илья Васильков заявил, что одним из лучших способов на сегодня сохранить и преумножить средства являются банковские депозиты. В последнее время клиенты начали с большим вниманием подходить к вопросу доходности в накопительных продуктах, учитывая ситуацию с ключевой ставкой Центробанка.