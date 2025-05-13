Эксперт назвал сумму вклада для получения дохода размером с зарплату

Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин рассказал, какой нужно сделать вклад, чтобы иметь ежемесячный доход размером как средняя зарплата, сообщает «Прайм» .

Для получения достойного пассивного дохода каждый месяц нужно иметь вклад размером от 6,5 млн рублей. На начало года средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банков РФ составляла 18,6%, средний размер зарплаты — 88 981-89 646 тыс. рублей.

Получение процентного дохода в таком размере возможно при размещении вклада 6,43–6,48 млн рублей (при ставке НДФЛ 13%) или 6,55–6,60 млн рублей (при ставке 15%). Расчет актуален, если в этом году ЦБ не повысит ключевую ставку. Алутин подчеркнул, что нынешнее время самое удачное для размещения сбережений на долгий срок.

Ранее руководитель продукта «Вклады» в сервисе «Сравни» Илья Васильков заявил, что одним из лучших способов на сегодня сохранить и преумножить средства являются банковские депозиты. В последнее время клиенты начали с большим вниманием подходить к вопросу доходности в накопительных продуктах, учитывая ситуацию с ключевой ставкой Центробанка.