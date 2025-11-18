Эксперт назвал основную причину резкого падения биткоина в ноябре 2025 года

Основная причина падения биткоина — заявления ФРС США о более медленном снижении ключевой ставки, чем ожидалось ранее, сигналы о растущей безработице и напряженность с ликвидностью на денежном рынке, сообщил РИАМО CEO TEHNOBIT Александр Пересичан.

По его словам, нехватка свободной ликвидности на денежном рынке, на основе которой обычно растут рисковые активы, — одна из главных тем, которую обсуждают экономисты.

«Кто-то пишет про то, что есть признаки скрытого кризиса ликвидности. Кто-то, наоборот, отмечает, что все в пределах нормы. Но это все добавляет тревоги инвесторам, и те выводят капитал из рисковых активов», — объяснил эксперт.

На днях Seeking Alpha написала, что «вечеринка ликвидности» заканчивается: резервы ФРС упали примерно на 500 млрд долларов с июля. На самом деле, это неплохая новость: ФРС специально проводила политику количественного выравнивания, чтобы устранить тот приток ликвидности, который оказался у нее на балансе после количественного смягчения во время пандемии коронавируса, констатировал Пересичан.

Он напомнил, что перед пандемией на балансе ФРС было 4,2 трлн долларов, сейчас — когда все говорят о нехватке ликвидности — около 6,6 трлн долларов. Как раз это сокращение свободной ликвидности ударяет по рисковым активам, что видно по курсу биткоина, обратил внимание CEO TEHNOBIT.

«Полагаю, что в декабре на крипторынке будет небольшое оживление, но основной виток роста и уверенный возврат биткоина к 120 000-125 000 долларов, скорее всего, откладывается до весны 2026, когда ФРС США снова начнет смягчать денежно-кредитную политику», — спрогнозировал Пересичан.