Эксперт напомнила о важных финансовых вопросах перед Новым годом

Доцент Государственного университета управления Светлана Титор напомнила, что до конца декабря гражданам стоит решить вопросы с налоговыми вычетами и льготами, чтобы не упустить финансовые возможности в следующем году, сообщает Life.ru .

Юрист напомнила, что налоговый вычет можно получить за расходы, понесенные в течение последних трех лет. В 2025 году разрешено заявлять вычеты за 2022, 2023 и 2024 годы. Для возврата средств за 2022 год декларацию 3-НДФЛ необходимо подать до 31 декабря 2025 года через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, портал «Госуслуг» или в налоговой инспекции.

Существуют различные виды налоговых вычетов: социальные (на лечение, обучение, спорт), имущественные (при покупке недвижимости), инвестиционные (по долгосрочным вложениям), а также вычеты на вложения в пользу себя или родственников.

Титор также отметила, что отдельные категории граждан могут получить бесплатные путевки в санатории. К ним относятся ветераны, инвалиды, участники боевых действий, а также лица, пострадавшие от радиации. Для оформления путевки необходимо обратиться в Социальный фонд РФ или органы соцзащиты с пакетом документов, включая заявление, справку из поликлиники и удостоверение личности. Ранняя подача заявления увеличивает шансы получить путевку на удобные даты в 2026 году.

В ряде регионов изменились сроки подачи показаний счетчиков и оплаты ЖКУ за декабрь. Эксперт советует ознакомиться с новыми правилами и при возможности оплачивать услуги заранее, чтобы участвовать в розыгрышах призов и избежать задержек.