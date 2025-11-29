Эксперт Мучараева: россияне могут вернуть налог на вклады за два года

Россияне могут воспользоваться налоговыми вычетами, чтобы вернуть уплаченный за 2023 и 2024 годы налог на доход по банковским вкладам, заявила налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева, сообщает РИА Новости .

Чтобы получить вычет, надо оформить декларации. Такой мерой могут воспользоваться россияне, которые оплачивали лечение, образование, спорт и т. д.

Эксперт уточнила, что на доходы от вкладов за 2023 и 2024 годы распространяются стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, профессиональные вычеты.

Мучараева отметила, что оформить налоговой вычет на доход от банковских вкладов можно только за 2023 и 2024 годы. В том числе такой возможностью могут воспользоваться пенсионеры, ИП, самозанятые.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Он вступит в силу с 1 января 2026 года.

