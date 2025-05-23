Эксперт Лушин: привлекательность ценных бумаг влияет на укрепление рубля

Экстремально высокие ставки как в номинальном, так и в реальном выражении делают российскую национальную валюту более привлекательной. Работать с рублем на фоне его укрепления хотят в том числе иностранные инвесторы через дружественные юрисдикции, заявил заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин. Об этом пишет ТАСС .

На укрепление российской валюты влияет в том числе привлекательность рублевых инструментов, таких как ценные бумаги. При ключевой ставке Центробанка РФ в 21% годовых краткосрочные вложения становятся привлекательными не только для российских инвесторов, но и для иностранных, которые готовы осуществлять свою деятельность через дружественные юрисдикции.

Сложившаяся ситуация вынуждает инвесторов вкладываться именно в рубль, так как его доходность превышает аналогичные инструменты в других валютах даже с учетом рисков. Благодаря укреплению национальной валюты малый и средний бизнес может сократить расходы на импортируемые товары, а также воспользоваться более привлекательными условиями обслуживания валютных обязательств.

Такая ситуация также выгодна и для простых граждан, которые могут использовать период крепкого рубля для крупных покупок или увеличения сбережений. В дальнейшем устойчивость рубля будет зависеть от разных факторов, в том числе от темпа восстановления спроса на импорт.