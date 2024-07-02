Эксперт Корбут назвал возможные причины подорожания муки до 30%

Подорожание муки до 30% — это ненормальная ситуация, поскольку отпускные цены российских мукомолов так быстро не растут, заявил РИАМО независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут.

Российские хлебозаводы пожаловались на подорожание пшеничной муки высшего сора до 30% за две недели июня, при этом мукомолы возразили, что цена выросла всего на 20–50 копеек за 1 килограмм. В Национальном союзе хлебопечения (НСХ) считают, что рост цен не муку вызван подорожанием зерна на фоне прогнозов по урожаю.

Корбут назвал несколько причин, из-за которых мука могла так сильно вырасти в цене. Первая — это закупка муки хлебопекарнями не напрямую у мукомолов, а через посредников, что всегда предполагает дополнительную наценку. Вторая возможная причина — это инфляционные ожидания производителей.

«Прогнозировать цены, когда нет открытой объективной информации по будущему урожаю, сейчас очень сложно. Соответственно, в этой ситуации все производители закладывают повышенную цену», — пояснил Корбут.

И третий фактор, который, по его мнению, мог повлиять на подорожание муки — это ожидаемое с 1 июля повышение тарифов на коммунальные услуги, за которые платят не только жильцы домов, но и предприятия.

«Что же касается ожидаемого низкого урожая зерновых из-за майских заморозков, то это обстоятельство точно не является причиной подорожания муки, поскольку сейчас для изготовления хлеба используется урожай прошлого года», — подчеркнул эксперт.