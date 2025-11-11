Эксперт Копылов объяснил, почему кофе в кафе и ресторанах стал дорогим

В течение 2025 года цены на кофе и кофейные напитки в российских кафе и ресторанах выросли в среднем на 36%. Удерживать стоимость на уровне 2024 года больше невозможно. Сооснователь сети кофеен «Кофепорт» Лев Копылов в разговоре с РИАМО рассказал, почему цены выросли и как они себя будут вести в дальнейшем.

«Действительно, цены на кофейные напитки выросли за последний год. Удерживать их на прежнем уровне в нынешних реалиях не представляется возможным. На этот процесс сильно влияют изменения в цене на сырье на международных биржах, курс валют, логистика и многое другое, из чего складывается цена на чашку кофе. Мы в своих кофейнях подняли цены один раз в мае этого года — стоимость кофейных напитков выросла на 9,34%. При этом, анализируя поведение гостей нашей сети и общую статистику за текущий год, мы не можем говорить о каком-то всеобщем тренде на отказ от покупки „кофе на вынос“», — отметил Копылов.

Эксперт отметил, что с ростом цен на кофе и кофейные напитки конечный потребитель перестроил свои привычки. Теперь те, кто покупали кофе с собой, например, три раза в неделю, теперь покупают его дважды, но полностью от любимого напитка не отказываются.

«В целом, речь скорее о том, что происходит оптимизация потребительских групп: те, кто пил кофе в заведениях с высокими ценами, обращают внимание на другие кофейни, где цена на привычный напиток ниже. Кардинальных изменений у любителей кофе нет: его все также активно потребляют», — добавил Копылов.

По словам эксперта, в следующем году стоимость кофейных напитков будет расти, однако все будут стараться минимизировать негативные последствия для потребителей, поэтому повышение, скорее всего, растянется на какой-то период, чтобы население страны не пугалось и не отказывалось от кофе совсем.

Ранее россиянам рассказали, сколько чашек кофе можно пить в день и почему нельзя напитком заменять полноценные приемы пищи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.