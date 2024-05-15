Эксперт Калугин: шоколад не дорожает резко из-за снижения веса одной плитки

Роста цен на кондитерские изделия из шоколада и сам шоколад пока не наблюдается. На сегодняшний день плитка шоколада стоит в среднем 176,9 рубля. Однако в течение года этот продукт продолжит расти в цене, сообщил РИАМО сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании шоколада в магазинах. Российские поставщики заявили о повышении цен на 10–20%. Это вынужденная мера из-за роста себестоимости продукта.

Согласно данным, предоставленным «Ценозавром», за минувший год стоимость продукта увеличилась на 6,9%. Подорожание произошло еще до Нового года, но в 2024 году цена на продукт продолжила расти.

«Россияне могут купить шоколад по цене от 18,90 рубля до 989 рублей в зависимости от граммовки. Следует отметить, что, начиная с прошлого года, ряд производителей стал уменьшать массу готового продукта, за счет этого не произошло более существенного увеличения цен. Так 95-граммовая плитка шоколада стала 90-граммовой, а 90-граммовая — 85-граммовой. Появилось большое количество товара следующих граммовок: 97, 94, 92, 84 и подобных», — отметил эксперт.

Крупнейшими производителями какао являются Гана и Кот-д’Ивуар. Из-за продолжительного сезона дождей, после которого у деревьев началась вирусная болезнь побегов, и дальнейшей засухи существенно снизились объемы экспорта продукции. Неурожайный год также выдался в Бразилии, Камеруне и Нигерии, констатировал Калугин.

По его мнению, существенное подорожание закупочной стоимости какао-бобов вынудит производителей шоколада и кондитеров поднимать цены.

«Увеличение цены на 6,9% на данный момент не покроет рост стоимости сырья и другие издержки. Шоколад продолжит расти в цене. В особенности это касается горького шоколада, содержание какао в котором может достигать 99%. Дешевые виды шоколада могут не сильно подорожать, потеряв при этом в качестве», — отметил Калугин.

Он добавил, что отечественные производители вместо какао-бобов могут увеличить процент содержания различных добавок, например, начнут выпускать больше продукции с ореховыми или фруктово-ягодными начинками, уменьшая долю какао. Еще может продолжиться незначительное изменение массы готового продукта в целях сохранения цены или минимизации ее роста.