Эксперт Холод рассказал, почему в России дорогая колбаса

С начала 2025 года цены на колбасу могут увеличиться на 7–10%, об этом рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод в эфире радио Sputnik .

По словам Холода, стоимость колбасных изделий складывается из множества факторов производства. Затраты на содержание помещений, расходы на электричество, оплата труда работников — все это отражается в конечной цене.

Производственный процесс требует использования специального оборудования и различных ингредиентов: от основного сырья — мяса, до вспомогательных компонентов — специй и оболочки. Совокупность этих расходов подвержена инфляционному давлению, что напрямую влияет на формирование итоговой стоимости колбасы. Эксперт подчеркнул, что пока есть инфляция, рост цен неизбежен.

«Другой вопрос, какой будет этот рост. Допустим, 10-15% — это рост цены, сильно опережающий инфляцию, если, конечно, она уже не была накопленной. <…> К тому же вопрос, насколько подорожают колбасы в следующем году и будет ли это на 7-10%, зависит еще и от потребительского спроса», — добавил аналитик аграрного рынка.

Ранее сообщалось, что за год вареная колбаса в России подорожала на 5,2%. До конца 2024 года стоимость на этот продукт должна остаться на уровне примерно 261 рубля.