Эксперт Ермилова предупредила россиян с депозитами о возможном подорожании ЖКУ

Россияне, у которых есть банковский вклад и которым предоставляются субсидии на оплату ЖКУ, должны внимательно следить за своими доходами от депозитов. Если допустимый порог дохода будет превышен, то субсидии отменят, сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По ее словам, чтобы получить субсидию на оплату ЖКУ, расходы должны превышать установленный лимит. Этот показатель в каждом регионе свой, но в среднем составляет 22%.

При расчете установленного лимита всегда учитываются все доходы гражданина — и зарплата, и проценты по вкладам. Если затраты на ЖКУ ниже этой отметки, то субсидию не будут предоставлять.

Эксперт подчеркнула, что если человек получал субсидию, но в какой-то момент перестал это делать, то есть вероятность, что превышен лимит. Она призвала всегда обращать внимание на свои доходы от депозитов в таких ситуациях.

Ранее эксперт Александр Матанцев рассказал, куда выгодно вложить деньги на короткий срок. По его мнению, банковские вклады — оптимальный выбор для инвестиций.