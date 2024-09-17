Эксперт допустил рост цен на Западе при ограничениях на экспорт из РФ титана

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков допустил, что цены на Западе могут вырасти в случае введения ограничений экспорта из РФ стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля, пишет газета « Известия ».

По его словам, цены на это сырье могут вырасти в западных странах. При этом он подчеркнул, что Россия не останется в убытке, так как у нее есть свой рынок и рынок стран ЕАЭС.

Эксперт добавил, что российские компании станут более конкурентноспособными по сравнению с западными игроками рынка. На какое-то время у компаний может снизиться выручка в результате этого решения, но они смогут наладить поставки в дружественные страны и страны БРИКС.

Ранее канадские власти разрешили корпорации Airbus использовать российский титан в своем производстве, несмотря на введенные санкции.