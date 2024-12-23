Эксперт допустил рост ключевой ставки до 25% в следующем году

Экономист Андрей Бархота допустил, что в первом квартале 2025 год возможен рост ключевой ставки (в негативном сценарии — вплоть до 25%), несмотря на то, что 20 декабря Банк России не стал ее увеличивать, пишут « Известия ».

По словам экономиста, снижения ключевой ставки стоит ждать не раньше лета 2025 года при условии отсутствия новых шоков. Он отметил, что риски стагфляции остаются существенными, поэтому минимальный уровень ключевой к концу следующего не будет ниже 12%.

По словам экспертов, инвесторам нужно за индексом потребительских цен, от которых зависит решение Центробанка по ключевой ставке, а также за динамикой кредитования, платежным балансом и ситуацией на рынке труда.

Ранее сообщалось, что Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне, но многие банки в стране повысили ставки, не дожидаясь решения регулятора. По некоторым вкладам можно получит неплохой процент.