Эксперт Демидов: «Газпром» не станет продавать газ Китаю в убыток себе

«Газпром» не станет продавать газ Китаю через газопровод «Сила Сибири — 2» по внутрироссийским ценам, если это будет убыточно, сообщил РИАМО независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

Ранее издание Financial Times сообщило, что переговоры России и Китая по «Силе Сибири — 2» зашли в тупик из-за принципиальной позиции Пекина, который хочет покупать природный газ по внутрироссийской цене.

«Денежный вопрос в переговорах России с Китаем по „Силе Сибири — 2“ — самый ключевой. Переговоры идут уже несколько лет и продвигаются очень медленно. Именно поэтому Россия изменила первоначальный маршрут поставок газа в Китай, добавив в него Монголию, поскольку эта страна — перспективный рынок, где быстрыми темпами растет потребление энергоресурсов», — заявил Демидов.

Эксперт допускает, что Монголия может стать ключевым потребителем российского газа, поставляемого по трубопроводу «Силы Сибири — 2».

«В любом случае Азия покупает у России энергоресурсы по более низким ценам, чем Запад, особенно сейчас. Факт, что по газу и нефти наши компании будут урезаны в марже. Это однозначно. Маржинальность российских энергоресурсов упала, поскольку увеличились логистическое плечо и затраты на транспортировку», — констатировал аналитик.

Он отметил, что «Газпром» добывает существенно больше газа, чем продается на внутреннем рынке в РФ, и повысить его потребление среди россиян в ближайшей перспективе не представляется возможным. Поэтому без продажи «голубого топлива» за рубеж не обойтись.

«Если договоренности России с Китаем по „Силе Сибири — 2“ в ближайшее время достигнуты не будут, то добыча газа в РФ может упасть, но не сильно, поскольку 2/3 добываемого топлива продается внутри страны, и только одна треть — на внешних рынках», — заключил Демидов.