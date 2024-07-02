Эксперт Демидов: экспорт американского СПГ вырастет на 5–8% после снятия запрета

Поставки американского СПГ за рубеж вырастут после снятия запрета на экспорт, но незначительно — всего на 5–8%, заявил РИАМО независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

Ранее стало известно, что Федеральный окружной суд Западного округа штата Луизиана обязал президента США Джо Байдена возобновить выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Тем самым суд удовлетворил иск 16 штатов, утверждавших, что решение Байдена приостановить выдачу лицензий нанесло ущерб их экономике.

«Решение штатов добиться в судебном порядке возобновления выдачи лицензий на экспорт СПГ продиктовано тем, что США боятся потерять самый прибыльный рынок сбыта газа — Юго-Восточную Азию. Сейчас это основной его потребитель в мире, и если Америка не будет поставлять туда газ, то ее просто вытеснят оттуда другие экспортеры», — объяснил Демидов.

По его словам, запрет Байдена не создал для американского газового рынка больших проблем: он лишь взвинтил цены, благодаря чему трейдеры получили больше прибыли.

«Дональд Трамп же поступил бы на месте Байдена иначе: будучи лоббистом нефтегазового сектора, он не стал бы запрещать выдачу лицензий на экспорт СПГ», — считает эксперт.